В Пскове выявили 54 новых случая COVID-19 из 113 по региону

За сутки 26 июня в Пскове выявили 54 новых случая COVID-19 из 113 по Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших в городе составило 14 тыс. 331, в регионе – 39 тыс. 393.

Также 14 ковидбольных зафиксировали в Псковском районе (всего 3 тыс. 275), 10 – в Великих Луках (всего 6 тыс. 505). В Пушкиногорском районе (всего 399) коронавирусом заразились восемь местных жителей, в Порховском (всего 1 тыс. 200) – шесть, в Невельском (всего 1 тыс. 495) – четыре. По два случая COVID-19 диагностировали в Великолукском (всего 870), Плюсском (всего 610), Пустошкинском (всего 379), Куньинском (всего 347), Красногородском (всего 236) и Усвятском (всего 222) районах, по одному – в Новосокольническом (всего 1 тыс.), Опочецком (всего 941), Пыталовском (всего 497), Стругокрасненском (всего 418) и Дновском (всего 327).

Псковские медики за минувшие сутки выписали 19 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Всего от этого заболевания излечилось 33 тыс. 224 человека.

Скончались от коронавируса 458 жителей Псковской области.

«Ежесуточное число выздоровевших остаётся на низком уровне. Это говорит как о тяжести новых штаммов, так и о том, что волна заболевания продолжает набирать силу. Будьте предельно осторожны. Способы защитить себя знает каждый: маски, дезинфекция, социальная дистанция, вакцинация. Желательно одновременно использовать всё перечисленное», - заключил глава региона.