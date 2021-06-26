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Общество

Около 900 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроэнергии

26 июня 2021 года, 17:40

Около 900 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, эти цифры актуальны на 14.00 26 июня, их озвучили на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона.

Бригады продолжают проводить аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме: восстанавливают линий электропередач, убирают поваленные деревья. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением.

Для помощи в ликвидации последствий в регион прибудут дополнительные бригады.

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