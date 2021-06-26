Около 900 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, эти цифры актуальны на 14.00 26 июня, их озвучили на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона.

Бригады продолжают проводить аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме: восстанавливают линий электропередач, убирают поваленные деревья. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением.

Для помощи в ликвидации последствий в регион прибудут дополнительные бригады.