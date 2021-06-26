В Псковскую инфекционную больницу продолжают поступать тяжелые больные с коронавирусом. Как сообщает Telegram-канал «Псковские новости», 25 июня в больницу госпитализировано 42 пациента, все в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Один из пациентов – мужчина 44-х лет. Он попал в больницу на Скорой помощи на 7 день заболевания с температурой 39, 5 градусов. Врачи диагностировали у него 60% поражения легочной ткани.

Напомним, что главврач больницы Анастасия Повторейко говорила о том, что в регионе участились случаи позднего обращения к врачам, а болезнь развивается стремительно.