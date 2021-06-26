Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковскую инфекционную больницу продолжают поступать тяжелые больные с коронавирусом

26 июня 2021 года, 15:21

В Псковскую инфекционную больницу продолжают поступать тяжелые больные с коронавирусом. Как сообщает Telegram-канал «Псковские новости», 25 июня в больницу госпитализировано 42 пациента, все в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Один из пациентов – мужчина 44-х лет. Он попал в больницу на Скорой помощи на 7 день заболевания с температурой 39, 5 градусов. Врачи диагностировали у него 60% поражения легочной ткани.

Напомним, что главврач больницы Анастасия Повторейко говорила о том, что в регионе участились случаи позднего обращения к врачам, а болезнь развивается стремительно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Всю ночь в десяти районах Псковской области убирали поваленные деревья
В Дновском районе утонул мужчина
Последствия урагана продолжают устранять в Псковской области
В Псковской области перешагнули за 100 случаев коронавируса в день
В Псковской области от урагана пострадали люди
По югу Псковской области прошёл сильный ураган
Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области
Псковичей предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф
Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
В тихом омуте

Общество / Здоровье
25 июня 15:46

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?
Отдых по справке

Общество
25 июня 15:38

Отдых по справке

Отпугнули ли новые ограничения туристов от Псковской области?

Народное знамя

Общество
24 июня 17:05

Народное знамя

Средства на создание мемориала в Идрице планируют собирать со всей России