Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Всю ночь в десяти районах Псковской области убирали поваленные деревья

26 июня 2021 года, 14:34

Всю ночь в десяти районах Псковской области убирали поваленные деревья. В общей сложности было убрано около 640 деревьев, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Расчистка проводилась на региональных дорогах в Великолукском, Невельском, Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском и Гдовском районах.

В случае заторов или чрезвычайных ситуаций на дорогах можно звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по телефонам: +7(8112)29-88-08, +79113904039 или в диспетчерскую службу ООО «АДП» по телефону: +79113771214.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковскую инфекционную больницу продолжают поступать тяжелые больные с коронавирусом
В Дновском районе утонул мужчина
Последствия урагана продолжают устранять в Псковской области
В Псковской области перешагнули за 100 случаев коронавируса в день
В Псковской области от урагана пострадали люди
По югу Псковской области прошёл сильный ураган
Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области
Псковичей предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф
Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года

Комментарии

Авторизация
No comments
В тихом омуте

Общество / Здоровье
25 июня 15:46

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?
Отдых по справке

Общество
25 июня 15:38

Отдых по справке

Отпугнули ли новые ограничения туристов от Псковской области?

Народное знамя

Общество
24 июня 17:05

Народное знамя

Средства на создание мемориала в Идрице планируют собирать со всей России