Всю ночь в десяти районах Псковской области убирали поваленные деревья. В общей сложности было убрано около 640 деревьев, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Расчистка проводилась на региональных дорогах в Великолукском, Невельском, Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском и Гдовском районах.

В случае заторов или чрезвычайных ситуаций на дорогах можно звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по телефонам: +7(8112)29-88-08, +79113904039 или в диспетчерскую службу ООО «АДП» по телефону: +79113771214.