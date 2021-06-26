Последствия урагана продолжают устранять в Псковской области. Активные работы продолжаются в Куньинском, Себежском, Пустошкинском, Дновском, Новоржевском, сообщили в пресс-службе администрации региона.

К устранению последствий привлечено более 100 бригад, в том числе из соседних регионов. Социально значимые объекты в Псковской области полностью обеспечены электроэнергией. Всего силами энергетиков было восстановлено электроснабжение в 2 256 населённых пунктах региона.

В кратчайшие сроки была восстановлена основная сеть в Великих Луках. В данный момент специалисты ликвидируют локальные отключения в городе и продолжают работать на линиях в преимущественно малонаселённых деревнях Себежского, Невельского и Великолукского районов.