В Псковской области перешагнули за 100 случаев коронавируса в день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки ковид вывили у 107 жителей региона, в том числе у 44 псковичей и 12 великолучан. При этом вылечился только 31 человек.

«Негативные прогнозы подтверждаются, и в регионе перешагнули за 100 случаев коронавируса в день», - отметил губернатор.

При этом, по его словам, нарастает динамика вакцинации. За сутки почти 1,5 тысяч человек привились первым компонентом вакцины.