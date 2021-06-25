По югу Псковской области прошёл сильный ураган

По его словам, без электроснабжения остаётся более 700 населенных пунктов региона. Кроме того, электричество пропало в корпусе инфекционной больницы в Великих Луках, детской городской больнице, у местной подстанции скорой медицинской помощи.

Инфекционную больницу уже подключили к дизель-генератору. «Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор», - подчеркнул глава региона.

Детская больница пострадала от воды, которая залила щитовую, а «скорая» - от поваленного ветром дерева. В настоящее время все вызовы переведены на Псков.

«О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают также из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей», - отметил губернатор и добавил, что ссе ответственные службы уже переведены на борьбу с непогодой.

Более 150 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области. В частности, псковскому филиал «Россети Северо-Запад» помогают бригады из других регионов.