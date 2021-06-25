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Общество

По югу Псковской области прошёл сильный ураган

25 июня 2021 года, 20:57

По югу Псковской области прошёл сильный ураган, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 

По югу Псковской области прошёл сильный ураган

Фото Псковского агентства информации
По югу Псковской области прошёл сильный ураган

Фото Псковского агентства информации

По его словам, без электроснабжения остаётся более 700 населенных пунктов региона. Кроме того, электричество пропало в корпусе инфекционной больницы в Великих Луках, детской городской больнице, у местной подстанции скорой медицинской помощи.  

Инфекционную больницу уже подключили к дизель-генератору. «Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор», - подчеркнул глава региона.

Детская больница пострадала от воды, которая залила щитовую, а «скорая» - от поваленного ветром дерева. В настоящее время все вызовы переведены на Псков.

«О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают также из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей», - отметил губернатор и добавил, что ссе ответственные службы уже переведены на борьбу с непогодой. 

Более 150 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области. В частности, псковскому филиал «Россети Северо-Запад» помогают бригады из других регионов.

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