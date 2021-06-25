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Транспорт / Автопарк

Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области

25 июня 2021 года, 20:18

Четыре новых служебных автомобиля получили сотрудники Гостехнадзора Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору региона. 

Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области

Фото из социальных сетей комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору

Ключи инспекторам вручил председатель профильного комитета Николай Романов. 

«До сегодняшнего дня в парке Гостехнадзора находилось семь автомобилей со сроком эксплуатации более 11 лет. Зачастую работать на такой технике было невозможно, добираться до подведомственных участков приходилось своим ходом. Теперь эта проблема частично снята. Улучшение материально-технических возможностей позволяет каждому сотруднику эффективно решать должностные обязанности», — отметил он и добавил, что покупка машин для ведомства знаковое событие. 

Новый транспорт приобрели по поручению губернатора Михаила Ведерникова в рамках реализации стратегии социально-экономического развития.

Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области

Фото из социальных сетей комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору

Начальник Гостехнадзора области Геннадий Шачинов, в свою очередь, поблагодарил администрацию региона за поддержку и помощь в обновлении материально-технической базы службы. 

«Обновление автомобильного парка инспекции повысит мобильность инженеров-инспекторов, что позволит оперативно оказывать государственные услуги владельцам тракторов и самоходных машин, эффективно предупреждать нарушения правил эксплуатации техники в процессе их использования, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. Все это, в конечном счёте, снизит угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан», – отметил Геннадий Шачинов.

Гостехнадзор занимается обеспечением безаварийного функционирования и развития технического потенциала агропромышленного комплекса области. В частности, допускает машины и оборудование к полевым работам, обеспечивает их безаварийную эксплуатацию, надежность и экологическую безопасность сельскохозяйственной техники, аттракционов.

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