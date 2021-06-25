Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф

25 июня 2021 года, 19:31

Жителей Псковской области предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф. Как сообщает официальный портал, большое количество мошенников используют на своих сайтах официальную символику.

Сайты-дублёры похожи на официальную страницу, однако иначе называются. «Будьте бдительны – информация, размещённая на них, не является актуальной и достоверной», - говорится в сообщении.

При этом официальный портал занимается только распространением информации о ситуации с COVID-19 в России. Это просветительский ресурс, на котором невозможно вызвать врача, записаться на приём или другие услуги.

По состоянию на 25 июня в Псковской области проведено 412 тыс. 62 исследования на коронавирус. С начала пандемии подтвердилось 39 тыс. 173 случая заражения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По югу Псковской области прошёл сильный ураган
Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области
Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года
Михаил Ведерников: Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться
Привитые от COVID-19 тоже должны носить маски, заявил псковский губернатор
Михаил Ведерников объяснил, почему не прививается от коронавируса
138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области
Первый случай коронавируса выявили в детском лагере Псковской области
Еще четыре человека скончались от COVID-19 в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
В тихом омуте

Общество / Здоровье
25 июня 15:46

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?
Отдых по справке

Общество
25 июня 15:38

Отдых по справке

Отпугнули ли новые ограничения туристов от Псковской области?

Народное знамя

Общество
24 июня 17:05

Народное знамя

Средства на создание мемориала в Идрице планируют собирать со всей России