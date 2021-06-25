Псковичей предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф

Жителей Псковской области предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф. Как сообщает официальный портал, большое количество мошенников используют на своих сайтах официальную символику.

Сайты-дублёры похожи на официальную страницу, однако иначе называются. «Будьте бдительны – информация, размещённая на них, не является актуальной и достоверной», - говорится в сообщении.

При этом официальный портал занимается только распространением информации о ситуации с COVID-19 в России. Это просветительский ресурс, на котором невозможно вызвать врача, записаться на приём или другие услуги.

По состоянию на 25 июня в Псковской области проведено 412 тыс. 62 исследования на коронавирус. С начала пандемии подтвердилось 39 тыс. 173 случая заражения.