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Транспорт / Инфраструктура

Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года

25 июня 2021 года, 19:17

Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, работа пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Магистраль планируется привести в порядок на всем ее протяжении в два этапа: до 31 августа 2022 года обновят дорогу от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года — участок от улицы Юбилейной до дома № 70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры.

Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Управление городского хозяйства администрации Пскова уже подписало контракт с компанией «Дорожный отряд». Цена контракта составляет более 215 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

Согласно договору необходимо отремонтировать 3,36 км дороги. Здесь заменят изношенное асфальтобетонное покрытие и сделают два слоя нового, проложив между ними геосетку. Также подрядчик заменит бортовой камень, отрегулирует по высоте крышки люков и заменит их, нанесет разметку термопластиком, обновит барьерное ограждение, тротуары, скамьи и урны. На зеленой зоне предусмотрено устройство технического прохода из брусчатки и газонов.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составит четыре года, бортовой камень — два года, тротуарную плитку и пешеходное ограждение — три года, дорожную разметку из термопластика — один год.

Улица Коммунальная относится ко II категории, ширина проезжей части здесь составляет от 13 до 15,5 м.

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