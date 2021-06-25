Михаил Ведерников: Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает ухудшаться, отметил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Динамика распространения коронавируса растёт, новые мутировавшие штаммы меняют клиническую картину заболевания. Они развиваются быстрее и сильнее бьют именно по молодым», - отметил глава региона.

Кроме того, Псковская область находится в зоне повышенного риска в силу своего географического положения: летом численность населения в регионе утраивается за счёт гостей, туристов и дачников. В настоящее время она составляет 1 млн 800 тысяч.

В связи с этим Михаил Ведерников предложил два варианта: либо полностью закрывать регион, либо переболеть или вакцинироваться. Первый, по его словам, приведет к краху экономики и рынка труда.

«Безусловно, с учётом летальности ковида, с учетом тяжелых последствий, предпочтительнее сделать прививку. Пока это не произойдёт, мы все будем продолжать жить в условиях противодействия пандемии», - отметил губернатор.

Также он рекомендовал псковичам иметь один из трёх документов: либо сертификат вакцинации, либо справку о наличии антител, либо свежий ПЦР-тест.

«Правила простые и прозрачные. Выбор есть у каждого, решайте и не затягивайте. Ближайшие недели точно будут непростыми. Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.