Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться

25 июня 2021 года, 17:51

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает ухудшаться, отметил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Динамика распространения коронавируса растёт, новые мутировавшие штаммы меняют клиническую картину заболевания. Они развиваются быстрее и сильнее бьют именно по молодым», - отметил глава региона.

Кроме того, Псковская область находится в зоне повышенного риска в силу своего географического положения: летом численность населения в регионе утраивается за счёт гостей, туристов и дачников. В настоящее время она составляет 1 млн 800 тысяч.

В связи с этим Михаил Ведерников предложил два варианта: либо полностью закрывать регион, либо переболеть или вакцинироваться. Первый, по его словам, приведет к краху экономики и рынка труда.

«Безусловно, с учётом летальности ковида, с учетом тяжелых последствий, предпочтительнее сделать прививку. Пока это не произойдёт, мы все будем продолжать жить в условиях противодействия пандемии», - отметил губернатор.

Также он рекомендовал псковичам иметь один из трёх документов: либо сертификат вакцинации, либо справку о наличии антител, либо свежий ПЦР-тест.

«Правила простые и прозрачные. Выбор есть у каждого, решайте и не затягивайте. Ближайшие недели точно будут непростыми. Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По югу Псковской области прошёл сильный ураган
Четыре служебных автомобиля вручили сотрудникам Гостехнадзора Псковской области
Псковичей предупреждают о сайтах-двойниках портала стопкоронавирус.рф
Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют до 2023 года
Привитые от COVID-19 тоже должны носить маски, заявил псковский губернатор
Михаил Ведерников объяснил, почему не прививается от коронавируса
138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области
Первый случай коронавируса выявили в детском лагере Псковской области
Еще четыре человека скончались от COVID-19 в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
В тихом омуте

Общество / Здоровье
25 июня 15:46

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?
Отдых по справке

Общество
25 июня 15:38

Отдых по справке

Отпугнули ли новые ограничения туристов от Псковской области?

Народное знамя

Общество
24 июня 17:05

Народное знамя

Средства на создание мемориала в Идрице планируют собирать со всей России