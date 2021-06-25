Привитые от COVID-19 тоже должны носить маски, заявил псковский губернатор

Привитые от коронавируса тоже должны носить маски, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что привитые переносят заболевание не хуже, чем подъездные ручки. «Именно поэтому обязательное ношение масок в общественных местах никто не отменял. Видите нарушение – делайте замечание, требуйте», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что это ещё и вопрос взаимного уважения.

В заключение глава региона призвал псковичей носить маски и беречь здоровье.