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Общество

138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области

25 июня 2021 года, 14:40

138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе в администрации региона.

103 бригады задействовал Псковский филиал «Россети Северо-Запад», восемь - подрядные организации. Остальные 27 бригад прибыли на помощь из соседних регионов: Вологодской области, Республики Карелия, Архангельской области. Все бригады снабжены спецтехникой.

Также подготовлены резервные источники питания, в том числе 20 штук РИСЭ мощностью 30 кВт и выше. Оборудование направлено для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов.

Электроснабжение нарушилось 24 июня, когда по региону прошли мощные грозы, порывистый шквальный ветер и ливневые дожди. Сегодня, 25 июня, состоялось экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области.

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