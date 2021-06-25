138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе в администрации региона.

103 бригады задействовал Псковский филиал «Россети Северо-Запад», восемь - подрядные организации. Остальные 27 бригад прибыли на помощь из соседних регионов: Вологодской области, Республики Карелия, Архангельской области. Все бригады снабжены спецтехникой.

Также подготовлены резервные источники питания, в том числе 20 штук РИСЭ мощностью 30 кВт и выше. Оборудование направлено для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов.

Электроснабжение нарушилось 24 июня, когда по региону прошли мощные грозы, порывистый шквальный ветер и ливневые дожди. Сегодня, 25 июня, состоялось экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области.