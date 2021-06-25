Первый случай коронавируса выявили в детском лагере Псковской области

В детском лагере «Звёздный» в Псковской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, вирус подтвердился у одного из воспитанников, болезнь протекает бессимптомно.

Контактировавших с ковидбольным изолируют, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора и добавили, что круг контактных лиц, как правило, ограничивается одним отрядом.

«Все мероприятия в лагере проводятся в соответствии с нормативными и методическими документами. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области», - заверили в ведомстве.