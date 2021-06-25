Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Первый случай коронавируса выявили в детском лагере Псковской области

25 июня 2021 года, 13:55

В детском лагере «Звёздный» в Псковской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, вирус подтвердился у одного из воспитанников, болезнь протекает бессимптомно.

Контактировавших с ковидбольным изолируют, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора и добавили, что круг контактных лиц, как правило, ограничивается одним отрядом.

«Все мероприятия в лагере проводятся в соответствии с нормативными и методическими документами. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области», - заверили в ведомстве.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области
Еще четыре человека скончались от COVID-19 в Псковской области
В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего экотехнопарка
Александр Котов: В основе «мусорной» реформы лежит раздельный сбор ТКО
Ребенок скончался после купания в реке Великой в Пскове
Псковичей предупреждают о грозах и усилении ветра в ближайшие часы
Псковская область побила антирекорд последних месяцев по числу заболевших коронавирусом
Псковские энергетики устраняют последствия мощной грозы
Еще 98 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Комментарии

Авторизация
No comments
Народное знамя

Общество
24 июня 17:05

Народное знамя

Средства на создание мемориала в Идрице планируют собирать со всей России

Учитель на миллион

Общество / Образование
24 июня 15:22

Учитель на миллион

Как живется в псковских Писковичах педагогу из Санкт-Петербурга
Десять из десяти

Общество
24 июня 13:26

Десять из десяти

Участники медиа-экспедиции по «Серебряному ожерелью» побывали в Псковской области