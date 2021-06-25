В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего экотехнопарка

В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего полигона по переработке твердых коммунальных отходов, собщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе заседания круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

«Конечно, мы должны учесть мнение жителей, чтобы минимизировать ущерб чьих-то интересов, сложно сделать, потому что 8,5 тысячи населенных пунктов разбросаны по региону и тяжело найти участок. Участок уже хотим посмотреть, если не пригоден, то будем искать другой. Если участок подойдет, то пройдут все предусмотренные процедуры», - отметил Грахов.

Стоимость экотехнопарка, по его словам, составит порядка 1,7-2 млрд рублей. Его планируется возвести до 2023-2024 годов. Экотехнопарк позволит закрыть полигоны и избавиться от несанкционированных свалок. Все отходы будут свозиться на один объект, который не будет оказывать негативное воздействие на экологию.