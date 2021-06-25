Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего экотехнопарка

25 июня 2021 года, 11:53

В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего полигона по переработке твердых коммунальных отходов, собщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе заседания круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

«Конечно, мы должны учесть мнение жителей, чтобы минимизировать ущерб чьих-то интересов, сложно сделать, потому что 8,5 тысячи населенных пунктов разбросаны по региону и тяжело найти участок. Участок уже хотим посмотреть, если не пригоден, то будем искать другой. Если участок подойдет, то пройдут все предусмотренные процедуры», - отметил Грахов.

Стоимость экотехнопарка, по его словам, составит порядка 1,7-2 млрд рублей. Его планируется возвести до 2023-2024 годов. Экотехнопарк позволит закрыть полигоны и избавиться от несанкционированных свалок. Все отходы будут свозиться на один объект, который не будет оказывать негативное воздействие на экологию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

138 бригад энергетиков восстанавливают энергоснабжение в Псковской области
Первый случай коронавируса выявили в детском лагере Псковской области
Еще четыре человека скончались от COVID-19 в Псковской области
Александр Котов: В основе «мусорной» реформы лежит раздельный сбор ТКО
Ребенок скончался после купания в реке Великой в Пскове
Псковичей предупреждают о грозах и усилении ветра в ближайшие часы
Псковская область побила антирекорд последних месяцев по числу заболевших коронавирусом
Псковские энергетики устраняют последствия мощной грозы
Еще 98 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Комментарии

Авторизация
No comments
1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
24 июня 11:26

1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары
На низком старте

Экономика / Туризм
22 июня 17:35

На низком старте

Псковский турбизнес комментирует открытие авиасообщения с Турцией
В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

Экономика / Деньги
18 июня 14:19

В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

Карты «Мир» занимают более трети регионального рынка