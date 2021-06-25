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Общество

Александр Котов: В основе «мусорной» реформы лежит раздельный сбор ТКО

25 июня 2021 года, 11:28

В основе «мусорной» реформы лежит раздельный сбор твердых коммунальных отходов, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Спикер отметил, что вопросы по раздельному сбору отходов поступают до сих пор. «Это то, что лежит в основе реформы. Граждан это волнует, многие ставят эти вопросы перед нами и готовы раздельно собирать мусор», - подчеркнул он и добавил, что в идеале мусор должен вывозиться из каждого населённого пункта.

Директор ООО «Экопром» Александр Киселев в свою очередь отметил, что в Псковской области установлено 250 контейнеров для раздельного сбора мусора. В течение года планируется увеличить объем по вывозу пластика. Кроме того, идет работа по переработке вторсырья.

В настоящее время охват населения этой услугой составляет 95%. До конца года планируется охватить всю область, однако в некоторые места дороги не оборудованы для проезда мусоровозов.  

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