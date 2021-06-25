Ребенок скончался после купания в реке Великой в Пскове, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

24 июня на городском пляже в Пскове спасатели вытащили из реки тонувшего 9-летнего ребенка. Они вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.

Школьника госпитализировали в отделение реанимации Детской областной больницы, где он и скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.