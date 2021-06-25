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Общество

Псковичей предупреждают о грозах и усилении ветра в ближайшие часы

25 июня 2021 года, 10:52

Грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в Псковской области в ближайшие часы, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на региональное Управление МЧС.

По прогнозам, непогода придет, начиная с южных районов области, с 11 до 13:00. 

В целом, 25 июня в Псковской области прогнозируется переменная облачность. По данным Псковского гидрометцентра, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер – западный, умеренный.

Днем температура будет от 28 до 33 градусов жары, ночью – от 15 до 20 градусов.

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