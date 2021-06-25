Псковичей предупреждают о грозах и усилении ветра в ближайшие часы

Грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в Псковской области в ближайшие часы, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на региональное Управление МЧС.

По прогнозам, непогода придет, начиная с южных районов области, с 11 до 13:00.

В целом, 25 июня в Псковской области прогнозируется переменная облачность. По данным Псковского гидрометцентра, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер – западный, умеренный.

Днем температура будет от 28 до 33 градусов жары, ночью – от 15 до 20 градусов.