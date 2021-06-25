Псковская область побила антирекорд последних месяцев по числу заболевших коронавирусом

«В статистике антирекорд последних месяцев — мы почти перешагнули за 100 случаев в сутки. С учётом роста смертности, тенденция крайне тревожная», - отметил глава региона.

24 июня, по его словам, выявили 98 новых случаев заражения СОVID-19. Больше всего заболевших – 24 человека – зафиксировали в Пскове (всего 14 тыс. 233).

В Пыталовском (всего 494) районе добавилось 16 ковидбольных, в Псковском (всего 3 тыс. 255) – девять, а в Великих Луках (всего 6 тыс. 483) – семь. В Порховском (всего 1 тыс. 189), Великолукском (всего 866) и Стругокрасненском (всего 412) районах диагностировали по пять случаев коронавируса, в Островском (всего 1 тыс. 941) и Усвятском (всего 215) – по четыре. По три ковидбольных обнаружили в Невельском (всего 1 тыс. 486) и Дновском (всего 325) районах. В Дедовичском (всего 812), Плюсском (всего 606) и Пушкиногорском (всего 390) СОVID-19 заразились по два человека, в Печорском (всего 730), Себежском (всего 622), Гдовском (всего 619), Палкинском (всего 422), Куньинском (всего 344), Локнянском (всего 274) и Красногородском (всего 234) – по одному.

Всего с начала пандемии подтвердилось 39 тыс. 173 случая коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 33 тыс. 174 человек, в том числе 21 – за минувшие сутки.

Коронавирус унес жизнь 451 жителя Псковской области.

«Помните, что единственный способ защитить себя — это вакцинация», - заключил Михаил Ведерников.