Псковские энергетики устраняют последствия мощной грозы

Энергетики устраняют последствия грозового фронта, который прошёл по Псковской области вечером 24 июня. Как сообщили «Псковской правде» в региональном филиале «Россети Северо-Запад», восстановительные работы велись всю ночь.

Все социально значимые объекты уже удалось подключить к электроэнергии. Также сигналы о перебоях электричества поступают из Себежского, Пустошкинского, Красногородского, Порховского, Великолукского районов.

Восстановлением электроснабжения занимаются 103 бригады, 319 человек, 103 единицы техники. Однако, работы осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями, а дороги размыты ливнем.

На помощь псковским энергетикам направлены бригады из соседних регионов.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 июня в Псковской области сохранятся грозы, местами ливни, ветер порывами до 20 м/с.

В случае отключения электричества необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220 или сообщить о проблеме на портале «Светлая страна». Приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение запрещается.