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Происшествия / ЧП

Псковские энергетики устраняют последствия мощной грозы

25 июня 2021 года, 09:40

Энергетики устраняют последствия грозового фронта, который прошёл по Псковской области вечером 24 июня. Как сообщили «Псковской правде» в региональном филиале «Россети Северо-Запад», восстановительные работы велись всю ночь.

Все социально значимые объекты уже удалось подключить к электроэнергии. Также сигналы о перебоях электричества поступают из Себежского, Пустошкинского, Красногородского, Порховского, Великолукского районов. 

Восстановлением электроснабжения занимаются 103 бригады, 319 человек, 103 единицы техники. Однако, работы осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями, а дороги размыты ливнем.  

На помощь псковским энергетикам направлены бригады из соседних регионов.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 июня в Псковской области сохранятся грозы, местами ливни, ветер порывами до 20 м/с.

В случае отключения электричества необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220 или сообщить о проблеме на портале «Светлая страна». Приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение запрещается.

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