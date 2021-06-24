К пяти с половиной годам тюрьмы приговорён пскович за незаконный сбыт наркотиков

К пяти с половиной годам тюрьмы приговорён пскович за участие в преступном сообществе и незаконный сбыт наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

С января по март 2019 года мужчина был участником преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков бесконтактным способом – через интернет. Осужденный наносил граффити на стены зданий с адресом интернет-магазина, а также разместил закладку на территории города.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.