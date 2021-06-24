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Происшествия / Правосудие

Двух жителей Опочецкого района осудили за кражу трактора

24 июня 2021 года, 16:54

Двух жителей Опочецкого района осудили за кражу трактора, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел весной 2020 года. Двое мужчин увидели припаркованный во дворе дома трактор и пробрались в кабину через незапертую дверь. Один из злоумышленников завел машину с помощью встроенного ключа зажигания и скрылся с места преступления, а другой сопровождал его на автомобиле.

26 апреля 2020 года один из похитителей нашел покупателя на похищенный трактор и продал его в этот же день. В результате, чего подсудимые причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 219 тыс. 683 рубля.  

Свою вину угонщики полностью признали. Опочецкий районный суд Псковской области признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Однако, активное способствование расследованию, раскаяние в совершённом преступлении и наличие хронического заболевания смягчили наказание для одного из подсудимых до лишения свободы условно сроком 2 года с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Другой благодаря активному содействию в расследовании преступления, наличию малолетнего ребёнка и полному раскаянию получил 360 часов обязательных работ. 

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