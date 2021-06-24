Доля вакцинированных псковичей старше 65 лет превысила 40%

«Сейчас болеют в основном молодые люди в возрасте от 30 до 49 лет. Именно эта прослойка будет теперь принимать на себя основной удар коронавируса. Раньше главной мишенью были пожилые граждане, но они молодцы, активно прививаются, плюс многие переболели. А молодежь и не прививается, и переболевших не так много среди них было», - подчеркнул Александр Нестерук.

По его словам, число заболевших коронавирусом детей от 1 года до 17 лет увеличилось на прошлой неделе в 1,6 раз. Количество заболевших псковичей от 18 до 29 лет выросло на столько же.

Чаще всего в Псковской области заболевают «базовым» коронавирусом без мутаций. Однако, новый северо-западный штамм в регионе также встречается.

«Индийский штамм мы обнаруживали только во время вспышки заболевания среди студентов ПсковГУ из Индии, британский тоже встречался редко», - добавил Александр Нестерук.

Ранее сообщалось, что полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли почти 60 тысяч жителей Псковской области.