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Общество

Вода в водоёмах Псковской области прогрелась до 26 градусов

24 июня 2021 года, 13:19

Вода в водоёмах Псковской области прогрелась до 25-26 градусов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Вода в водоёмах Псковской области прогрелась до 26 градусов

Самая холодная вода, по ее словам, зафиксирована в реке Плюсса в районе деревни Брод. Там температура не достигает 22 градусов.

До 27 градусов тепла поднялась температура в реке Ловать в городе Великие Луки. Это самый высокий показатель по области, заключила Тала Нещадимова. 

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