Вода в водоёмах Псковской области прогрелась до 26 градусов

Вода в водоёмах Псковской области прогрелась до 25-26 градусов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Самая холодная вода, по ее словам, зафиксирована в реке Плюсса в районе деревни Брод. Там температура не достигает 22 градусов.

До 27 градусов тепла поднялась температура в реке Ловать в городе Великие Луки. Это самый высокий показатель по области, заключила Тала Нещадимова.