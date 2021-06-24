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Политика / Выборы

Ведерников, Турчак и Котов возглавят список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание

24 июня 2021 года, 13:00

Партийный список «Единой России» на выборах депутатов Псковского областного Собрания возглавят губернатор Михаил Ведерников, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель регионального парламента Александр Котов, главврач областной инфекционной больница Анастасия Повторейко и бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с конференции регионального отделения «Единой России».

Ведерников, Турчак и Котов возглавят список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание

Фото Псковского агентства информации

Всего единороссы выдвигают 13 кандидатов по одномандатным округам и 44 — по партийному списку.

«Мы большой командой работаем вместе на результат, поэтому мы такой же большой командой идем на выборы, - отметил глава региона. - Для меня это не только ответственность, но и честь. Я сделаю все чтобы оправдать надежды всех тех, кто выдвигал и, конечно, оправдать надежды наших избирателей».

О кандидатах в Псковское областное Собрание депутатов от «Единой России» Михаил Ведерников отзывается, как о порядочных, высокопрофессиональных людях. «Со всеми не первый год вместе трудимся. Им есть, что предъявить избирателям, есть чем отчитаться», - добавил он.

Также глава региона отметил, что в Псковской области будет создана народная программа наказов депутатам от «Единой России». Документ будет учитывать все пожелания и просьбы, обращения жителей региона.

Выборы в Псковское областное Собрание назначены на 19 сентября 2021 года.

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