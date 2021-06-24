Автобусы большой вместительности начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Новые автобусы - низкопольные МАЗы - выйдут на маршрут №13 «Райбольница-Льнозавод». Они будут ходить в утренние часы: отправление от остановки «Райбольница» в 6:30, 7:10, 8:00, 9:00 и 9:55, от остановки «Льнозавод» - в 7:10, 8:00, 9:00, 9:55 (до Драмтеатра) и 10:50.

Дневные и вечерние рейсы по маршруту №13 будут осуществлять автобусы ГАЗ City или ПАЗ Вектор NEXT. От остановки «Райбольница» они будут отправляться в 11:15, 13:00, 14:50, 16:40, 18:30, а от остановки «Льнозавод» - в 12:00, 13:55, 15:45, 17:35, 19:20.

Новые низкопольные МАЗы вмещают около 96 человек, посадочных мест - 30. Также они могут перевозить маломобильных пассажиров-колясочников

Двигатель автобуса работает на дизельном топливе и соответствует экологическому классу ЕВРО-5. Транспорт оснащен системой ABS, тахографом, аппаратурой спутниковой навигации и устройством для вызова экстренных служб (ГЛОНАСС), системой видеонаблюдения, а также электронной системой информирования пассажиров.

Новые автобусы поступили в Псковскую область в 2020 году по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и куратора региона, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Всего было закуплено 249 автобусов.