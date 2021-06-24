Жара в Пскове побила еще один температурный рекорд, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 35,5 градусов жары – был установлен в Пскове 23 июня. До этого рекордная температура была зафиксирована в 2009 году, когда столбики термометров поднялись до 35 градусов.

Ранее, 21 июня, был побит температурный рекорд 1968 года. В этот день температура поднялась до +33,9 градусов.

Сегодня, 24 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западных направлений умеренный. Воздух прогреется до +29…+34.