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Общество / Здоровье

Еще 90 человек заразились СОVID-19 в Псковской области

24 июня 2021 года, 10:10

Еще 90 человек заразились СОVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 39 тыс. 75.

«Динамика заболевания продолжает расти», - подчеркнул глава региона.

23 июня в Пскове (всего 14 тыс. 209) выявили 18 ковидбольных, в Псковском районе (всего 3 тыс. 246) – 11. По восемь случаев коронавируса диагностировали в Великих Луках (всего 6 тыс. 476), Порховском (всего 1 тыс. 184), Гдовском (всего 618) и Пушкиногорском (всего 388) районах. В Бежаницком районе (всего 373) зафиксировали пять инфицированных, в Островском (всего 1 тыс. 937) и Невельском (всего 1 тыс. 483) районах – по четыре, в Дедовичском (всего 810) и Пыталовском (всего 478) – по три. Всего по два местных жителя заболели в Опочецком (всего 940) и Локнянском (всего 273) районах, по одному – в Новосокольническом (всего 995), Плюсском (всего 604), Палкинском (всего 421), Пустошкинском (всего 376), Дновском (всего 322) и Красногородском (всего 233) районах.

Полностью излечились от коронавируса 33 тыс. 153 жителя Псковской области, в том числе 26 – за минувшие сутки. Скончались от этого заболевания 446 человек. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:21 24.06.2021

Жара, сквозняки, ангины, ОРВИ, купания, заполненные ласточки, маршрутки, вакцинация от ковида - это обычные причины для увеличения заболевших. Было и по четыреста заболевших в сутки.

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