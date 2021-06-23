Внедрение современных методов работы по профилактике наркопотребления предложил Михаил Ведерников

Внедрение современных методов работы по профилактике наркопреступлений и наркопотребления предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона.

По его словам, памятки, листовки, буклеты — это носители информации, которыми молодежь не пользуется.» Они должны быть, но в основном нам нужно использовать те средства связи и коммуникации, которыми пользуются подростки. Это, в частности, задача для нового Центра молодежи и общественных инициатив, где будет создан отдельный информационный блок для противодействия деструктивным течениям», — отметил губернатор. По его словам, по этому вопросу необходимо работать на опережение, и самое главное — получать обратную связь по эффективности принимаемых мер.

В работе комиссии приняли участие руководители территориальных органов федеральных силовых структур, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.

В ходе заседания также были подведены итоги социально-психологического тестирования и профилактических медосмотров обучающихся и студентов региона.

«В этом учебном году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в тестировании приняли участие более 30 тысяч учеников из 165 образовательных организаций», — отметил Михаил Ведерников.

Также участники заседания рассмотрели меры по усилению контроля над владением огнестрельным оружием. По словам губернатора, трагедия в казанской школе № 175 стала страшным уроком, поэтому необходимо внимательно относиться к тем, кто получает разрешение на оружие или уже им владеет. «Вопрос необходимо держать на постоянном контроле», — резюмировал губернатор.