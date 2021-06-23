Постановка Астраханского театра «Волшебное кольцо» будет интересна взрослым и детям

По ее словам, режиссер Ленара Гадельшина и художник-постановщик Зилия Канчурина — создали этот спектакль вместе с артистами: на ходу придумывали внутри народного сказа какие-то ходы, ситуации, близкие сегодняшнему дню.

«Эту постановку мы возили на Международный Большой Детский фестиваль, где она получила неплохие отзывы. Но нельзя сказать, что в спектакле мы разговариваем с детьми на детском языке. Артисты рассказывают сказку, но при этом не заигрывают с детьми. Есть в спектакле и шутки, которые будет понятны только взрослым. Но в итоге интересно и большим, и маленьким», - отметила завлит театра.

Анна Абдрахманова также отметила, что внимания заслуживают и костюмы артистов: все они выполнены из одной ткани и вручную расписаны художником.