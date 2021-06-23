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Культура

Постановка Астраханского театра «Волшебное кольцо» будет интересна взрослым и детям

23 июня 2021 года, 19:12

Постановка Астраханского театра драмы «Волшебное кольцо» будет интересна взрослым и детям. Такое мнение высказала в интервью «Псковской правде» заведующая литературной частью Астраханского театра Анна Абдрахманова.


Постановка Астраханского театра «Волшебное кольцо» будет интересна взрослым и детям

Фото drampush.ru

По ее словам, режиссер Ленара Гадельшина и художник-постановщик Зилия Канчурина — создали этот спектакль вместе с артистами: на ходу придумывали внутри народного сказа какие-то ходы, ситуации, близкие сегодняшнему дню.

«Эту постановку мы возили на Международный Большой Детский фестиваль, где она получила неплохие отзывы. Но нельзя сказать, что в спектакле мы разговариваем с детьми на детском языке. Артисты рассказывают сказку, но при этом не заигрывают с детьми. Есть в спектакле и шутки, которые будет понятны только взрослым. Но в итоге интересно и большим, и маленьким», - отметила завлит театра.

Анна Абдрахманова также отметила, что внимания заслуживают и костюмы артистов: все они выполнены из одной ткани и вручную расписаны художником.

ПОДРОБНОСТИ

Спектакль «Волшебное кольцо» состоится в субботу, 26 июня, в 13:00. Билеты в кассе и на сайте театра>>>

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