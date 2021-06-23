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Общество

Аномально-жаркая погода сохранится в Псковской области до 26 июня

23 июня 2021 года, 17:50

Аномально-жаркая погода сохранится в Псковской области до 26 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Среднесуточная температура воздуха с 24 по 26 июня будет на 8-11 градусов выше климатической нормы, отметили специалисты и напомнили, что для первого месяца лета нормой является 15-16 градусов тепла.

В четверг, 24 июня, прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западных направлений 4-9 м/сек, при грозе - порывистый.

Температура ночью ожидается от 17 до 22 градусов, днем – от 30 до 35 градусов.

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