Псковские таможенники не дали вывезти в Санкт-Петербург крупную партию контрабандных сигарет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Грузовой автомобиль, перевозивший нелегальный товар, был задержан в Невельском районе. Сотрудники мобильной группы остановили транспорт для проверки, однако, обнаружили в нем 185 коробок с сигаретами белорусского производства.

Водитель смог предоставить товаросопроводительные документы только на полимерные заготовки. Остальной товар - 92,5 тысячи пачек сигарет марки «NZ» без обязательной маркировки и акцизных марок Российской Федерации - сотрудники МВД изъяли для проведения проверки.

«С начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни, - отметил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Альберт Скосырев. - По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей».