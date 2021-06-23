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Происшествия / Преступление

Псковские таможенники не дали вывезти в Санкт-Петербург крупную партию контрабандных сигарет

23 июня 2021 года, 16:06

Псковские таможенники не дали вывезти в Санкт-Петербург крупную партию контрабандных сигарет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Псковские таможенники не дали вывезти в Санкт-Петербург крупную партию контрабандных сигарет

Фото пресс-службы Северо-Западного таможенного управления

Грузовой автомобиль, перевозивший нелегальный товар, был задержан в Невельском районе. Сотрудники мобильной группы остановили транспорт для проверки, однако, обнаружили в нем 185 коробок с сигаретами белорусского производства.

Водитель смог предоставить товаросопроводительные документы только на полимерные заготовки. Остальной товар - 92,5 тысячи пачек сигарет марки «NZ» без обязательной маркировки и акцизных марок Российской Федерации - сотрудники МВД изъяли для проведения проверки.

«С начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни, - отметил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Альберт Скосырев. - По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей».

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