Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка, сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

23 июня глава региона осмотрел строительную площадку социального городка и внутренние помещения зданий. В возведенных корпусах уже завершается прокладка инженерных и тепловых сетей, идут отделочные работы. В одном из строящихся корпусов проводятся работы по устройству перекрытия. Кладка третьего этажа не начата. Михаил Ведерников отметил, что работы, которые подрядчик обещал сделать к установленному времени, не выполнены из-за проблем с согласованием проектных решений с контролирующими организациями, с поставкой или монтажом материалов.

«В рамках ваших обязательств половина из того, что вы обещали на последнем совещании, не сделана. Как с вами договариваться дальше?» - поинтересовался он у подрядчика. Однако, тот не смог объяснить причины всех задержек. Губернатор также раскритиковал организацию взаимодействия между участниками реализации проекта. «Если бы вы находились в постоянной коммуникации друг с другом, все бы двигалось гораздо быстрее. В реализации этого проекта заинтересованы все. Надо только друг друга слышать и идти навстречу. А такая работа меня не устраивает», - заметил он и напомнил, что руководство региона уже неоднократно шло навстречу подрядчику.