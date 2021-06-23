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Общество

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка

23 июня 2021 года, 15:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка, сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка

Фото пресс-службы администрации Псковской области

23 июня глава региона осмотрел строительную площадку социального городка и внутренние помещения зданий. В возведенных корпусах уже завершается прокладка инженерных и тепловых сетей, идут отделочные работы. В одном из строящихся корпусов проводятся работы по устройству перекрытия. Кладка третьего этажа не начата.

Михаил Ведерников отметил, что работы, которые подрядчик обещал сделать к установленному времени, не выполнены из-за проблем с согласованием проектных решений с контролирующими организациями, с поставкой или монтажом материалов.

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В рамках ваших обязательств половина из того, что вы обещали на последнем совещании, не сделана. Как с вами договариваться дальше?» - поинтересовался он у подрядчика. Однако, тот не смог объяснить причины всех задержек.

Губернатор также раскритиковал организацию взаимодействия между участниками реализации проекта. «Если бы вы находились в постоянной коммуникации друг с другом, все бы двигалось гораздо быстрее. В реализации этого проекта заинтересованы все. Надо только друг друга слышать и идти навстречу. А такая работа меня не устраивает», - заметил он и напомнил, что руководство региона уже неоднократно шло навстречу подрядчику.

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика по строительству Социального городка

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Все обязательства по проекту остаются. Единственное, на что остается надеяться, что руководство подрядной организации в ручном режиме будет заниматься объектом. Поэтому надо принимать решения, чтобы форсировать скорость работ, параллелить деятельность. В случае сложностей – обращайтесь ко мне напрямую», - заключил Михаил Ведерников.

Социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография». 

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