Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал замечания к качеству ремонта улицы Леона Поземского в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Глава региона проконтролировал ход ремонтных работ и исполнение гарантийных обязательств 23 июня.

На улице Леона Поземского подрядчик выполнил работы по гарантийным обязательствам. Однако, губернатор раскритиковал качество верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и устройство люков. Он отметил, что такая работа принята не будет. Представитель подрядной организации в свою очередь сообщил, что в ближайшие дни компания открывает собственный асфальтобетонный завод, где будет вестись контроль качества продукции. Новый слой асфальтобетонного покрытия будет уложен сразу после запуска завода, заверил он. Также губернатор поручил завершить до конца недели работы в парке Строителей, реконструкция которого тоже входит в этом проект.

Еще один объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года — улица Чудская. Здесь отремонтировано около 1,6 км дорожного полотна: от моста имени А. Невского до улицы Поземского. Сумма контракта составляет порядка 88 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию досрочно, на два месяца раньше. Подрядчик уже уложил выравнивающий и верхний слои покрытия, применяя при этом асфальтобетонные смеси по новым ГОСТАм. Вдоль проезжей части установлен бортовой камень, отремонтированы посадочные площадки на автобусных остановках. Работу этого подрядчика Михаил Ведерников оценил положительно. «Хорошо сделано», — заметил он и поручил председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борису Елкину провести анализ деятельности подрядных организаций дорожной сферы, чтобы отметить работу лучших.