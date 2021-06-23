Около 700 вызовов поступает в службу Скорой помощи Псковской области ежедневно, заявил главврач Псковской областной службы Скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

Денис Сачков отметил, что в мае за помощью в «Скорую» обращались от 560 до 580 человек в сутки, сейчас это число выросло на 120 вызовов. Такая динамика, по его словам, обусловлена и жаркой погодой, и обострением коронавирусной инфекции.

При этом количество обращений, связанных с коронавирусом, увеличилось по сравнению с маем вдвое. В настоящее время поступает около 40-50 звонков по поводу коронавируса.

Также Денис Сачков сообщил, что людей на «скорой» мало: в среднем на линию выходят 75-80 полностью укомплектованных бригад.

«Мы должны радоваться, что бригада приезжает, - отметил врач. - Бригада из Островского района может быть занята, и к пациенту приедут из Пскова».