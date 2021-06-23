Всего 1% псковичей попал в больницу после прививки от COVID-19, рассказала руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

«Мы провели анализ, и посчитали, что после вакцинации всего поступило 1% пациентов, - сказала Анастасия Повторейко. - Все они поступали в состоянии средней тяжести».

Причиной заболевания, по ее словам, может стать неправильно поставленная вакцина или слабый иммунитет сразу после второй прививки. В каждом случае необходимо разбираться индивидуально.

Тем не менее, Анастасия Повторейко призвала псковичей вакцинироваться. «У нас нет выбора, мы должны остановить пандемию, а сделать это можно только с помощью выработки иммунитета путем вакцинации», - отметила главврач и напомнила, что для формирования иммунитета и выработки антител нужно около 45 дней.

Привиться от коронавируса можно в каждом муниципалитете региона. Всего в Псковской области организовано 40 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе в торговых центрах: в Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине».