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Общество / Здоровье

12 детей с COVID-19 госпитализированы в псковскую инфекционную больницу

23 июня 2021 года, 11:01

12 детей с COVID-19 госпитализированы в Псковскую областную инфекционную больницу за последние две недели, сообщила руководитель медучреждения, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

Главврач отметила, что число госпитализированных детей составляет 3% от всех поступивших в учреждение. При этом в новой волне у молодых стали наблюдаться более тяжелые формы заболевания. 

Дети, по ее словам, поступают в состоянии средней тяжести - с 20-30% поражением легких. Возраст пациентов варьируется от 0 до 18 лет.

«Абсолютно здоровые дети поступают с лихорадкой, насморком и ковидным поражением», - отметила Анастасия Повтрейко и добавила, что дети-инвалиды и дети с сахарным диабетом также находятся в зоне риска.

Ранее Анастасия Повторейко рассказала, что старые схемы лечения коронавируса стали неэффективны. Кроме того, появилась новая симптоматика: вместо потери вкуса - боль в глазах.

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