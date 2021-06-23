12 детей с COVID-19 госпитализированы в псковскую инфекционную больницу

12 детей с COVID-19 госпитализированы в Псковскую областную инфекционную больницу за последние две недели, сообщила руководитель медучреждения, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

Главврач отметила, что число госпитализированных детей составляет 3% от всех поступивших в учреждение. При этом в новой волне у молодых стали наблюдаться более тяжелые формы заболевания.

Дети, по ее словам, поступают в состоянии средней тяжести - с 20-30% поражением легких. Возраст пациентов варьируется от 0 до 18 лет.

«Абсолютно здоровые дети поступают с лихорадкой, насморком и ковидным поражением», - отметила Анастасия Повтрейко и добавила, что дети-инвалиды и дети с сахарным диабетом также находятся в зоне риска.

Ранее Анастасия Повторейко рассказала, что старые схемы лечения коронавируса стали неэффективны. Кроме того, появилась новая симптоматика: вместо потери вкуса - боль в глазах.