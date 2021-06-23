Кривую разметку на Октябрьском проспекте в Пскове исправят, отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на своей странице в Facebook.

«Это ошибка подрядной организации, которая выполняет работы по нанесению разметки в городе Пскове. Данные работы не приняты, и нарушения будут устранены», - написал глава профильного комитета и извинился перед псковичами.