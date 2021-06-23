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Транспорт / Инфраструктура

Кривую разметку на Октябрьском проспекте в Пскове исправят

23 июня 2021 года, 10:28

Кривую разметку на Октябрьском проспекте в Пскове исправят, отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на своей странице в Facebook.

Кривую разметку на Октябрьском проспекте в Пскове исправят

Фото Бориса Елкина

«Это ошибка подрядной организации, которая выполняет работы по нанесению разметки в городе Пскове. Данные работы не приняты, и нарушения будут устранены», - написал глава профильного комитета и извинился перед псковичами.  

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Комментарии

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Бабулечка
10:55 23.06.2021

Т.Ёлкин ! Примите меры для борьбы с борщевиком. Год назад установили автобусные остановки за Кислово, при ремонте участка дороги в Палкино по нацпроекту и засыпали заражённым грунтом, вырос борщевик на остановках, скоро зацветёт, необходимы срочные меры.

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