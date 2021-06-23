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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Статистика заболевших неизменно растёт

23 июня 2021 года, 09:28

Статистика заболевших коронавирусом в Псковской области неизменно растёт, отметил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников: Статистика заболевших неизменно растёт

Так, за сутки 22 июня выявили еще 82 случая СOVID-19 при 38 выздоровевших. Больше всего инфицированных – 32 человека – зафиксировали в Пскове (всего 14 тыс. 191). В Псковском районе (всего 3 тыс. 235) заразились девять местных жителей, в Велики Луках (всего 6 тыс. 468) – восемь. Шесть случаев коронавируса диагностировали в Гдовском районе (всего 610), пять – в Дедовичском (всего 807), четыре – в Себежском (всего 621) и три – в Великолукском (всего 861).

В Невельском (всего 1 тыс. 479), Плюсском (всего 603), Пыталовском (всего 475), Стругокрасненском (всего 407) и Пустошкинском (всего 375) районах добавилось по два инфицированных, в Порховском (всего 1 тыс. 176), Опочецком (всего 938), Палкинском (всего 420), Красногородском (всего 232) и Усвятском (всего 211) – по одному.

Всего с начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 985 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от этого заболевания 33 тыс. 127 человек, умерли – 446.

«Ситуация ухудшается. Пока не поздно, сделайте прививку. Будьте благоразумны! Лучше привиться, чем переболеть», - подчеркнул глава региона. 

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