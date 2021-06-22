Учащиеся Новоизборской школы изучали традиции народа сето

28 учащихся Новоизборской школы изучали обычаи и традиции народа сето. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района состоялось закрытие 13-ой смены детского лингвистического лагеря.

Дети в возрасте от 7 до 14 лет изучали язык сето, культуру, ремесла, а также побывали на экскурсиях в Изборске, Печорах, Пскове. В заключительный день работы лагеря дети показали спектакль по национальной сетоской сказке.

Также учащиеся и гости музея-усадьбы народа сето смогли увидеть празднование Духова Дня, который традиционно проходит в первый день после Дня Святой Троицы, попробовали угощения, приготовленные по старинным сетоским рецептам.



