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Культура

Учащиеся Новоизборской школы изучали традиции народа сето

22 июня 2021 года, 22:07

28 учащихся Новоизборской школы изучали обычаи и традиции народа сето. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района состоялось закрытие 13-ой смены детского лингвистического лагеря.

Дети в возрасте от 7 до 14 лет изучали язык сето, культуру, ремесла, а также побывали на экскурсиях в Изборске, Печорах, Пскове. В заключительный день работы лагеря дети показали спектакль по национальной сетоской сказке.

Также учащиеся и гости музея-усадьбы народа сето смогли увидеть празднование Духова Дня, который традиционно проходит в первый день после Дня Святой Троицы, попробовали угощения, приготовленные по старинным сетоским рецептам.


СПРАВКА

Организаторами лингвистического лагеря выступили администрация Псковской области, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества, МБОУ «Новоизборская школа». Проведение смены лингвистического лагеря в 2021 году осуществлено в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».

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