Коронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на внесенные губернатором Михаилом Ведерниковым изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В числе основных ограничительных мероприятий — запрет на проведение различных массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений. Также приостановлена деятельность плавательных бассейнов, аквапарков. Сохраняются требования на соблюдение социальной дистанции, масочного и в определенных случаях перчаточного режима.

Владельцы торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, а также торговые организации должны соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Прибывшие на территорию региона из иностранных государств, теперь должны только соблюдать соответствующие постановления главного санитарного врача РФ. Отменено требование незамедлительно сообщать о своем прибытии в страну, а также предоставлять данные о поездке и контактную информацию о себе.