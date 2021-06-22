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Общество

Стоимость отдыха в открывшейся Турции не дороже, чем на российских курортах

22 июня 2021 года, 20:22

Стоимость отдыха в открывшейся Турции не дороже, чем на российских курортах, сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

По ее словам, цены «не страшные». «Коллеги говорят, что стоимость отдыха начинается от 50 тысяч рублей. Но сейчас и отдых в России в такие же суммы обойдется», - сказала она.

Ажиотажа в связи с открытием Турции среди псковских туристов в «Континенте» пока не заметили. Светлана Баранова предположила, что «многие псковичи уже переориентировались на российский юг или заменили дальний отдых в этом году на что-то другое».

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