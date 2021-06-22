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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых

22 июня 2021 года, 17:58

Россельхозбанк снижает ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,20 п.п. до 5,55% годовых. Новая ставка действует с 31 мая 2021 года.

Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых

Фото пресс-службы банка
«В связи с постоянно меняющимся состоянием финансового рынка Россельхозбанк оперативно корректирует стратегию ипотечного кредитования, чтобы жители страны имели доступ к качественным услугам и продуктам, обусловленными современными условиями и возможностями финансовой инфраструктуры. По итогам первого квартала почти четверть всех ипотечных кредитов банка выдано по льготной ставке, и мы ожидаем дальнейшего роста доли кредитов по программе «Ипотека с господдержкой» в ипотечном портфеле РСХБ после снижения ставки», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита, а также перечнем ключевых застройщиков-партнеров банка, можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

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