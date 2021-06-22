Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых

Россельхозбанк снижает ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,20 п.п. до 5,55% годовых. Новая ставка действует с 31 мая 2021 года.
Россельхозбанк снижает ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,20 п.п. до 5,55% годовых. Новая ставка действует с 31 мая 2021 года.
Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.
Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита.
Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита, а также перечнем ключевых застройщиков-партнеров банка, можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».