Продажу алкоголя ограничат в Псковской области 26 июня. Об стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, предает корреспондент «Псковской правды».

С инициативой запретить продажу алкоголя на территории региона выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он отметил, что 26 июня - единый день вручения аттестатов школьникам.

«Предлагаем в этот день запретить продажу алкогольных напитков на территории области», - обратился Александр Братчиков к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Глава региона поддержал предложение.