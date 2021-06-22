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Общество

Продажу алкоголя ограничат в Псковской области 26 июня

22 июня 2021 года, 17:37

Продажу алкоголя ограничат в Псковской области 26 июня. Об стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, предает корреспондент «Псковской правды».

С инициативой запретить продажу алкоголя на территории региона выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он отметил, что 26 июня - единый день вручения аттестатов школьникам.

«Предлагаем в этот день запретить продажу алкогольных напитков на территории области», - обратился Александр Братчиков к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Глава региона поддержал предложение.  

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