В Госдуму внесён законопроект по борьбе с онлайн-пиратами

В Госдуму РФ внесён законопроект, в соответствии с которым все правообладатели получат право удалять ссылки на пиратский контент из поисковой системы, сообщает «Интерфакс». Соответствующий документ подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Законопроект позволит с учетом накопленного опыта закрепить на законодательном уровне механизм защиты авторских и смежных прав и сделать его доступным большему кругу правообладателей. Кроме того, обязательство по прекращению выдачи ссылок на нелегально размещенные в Сети произведения будет распространяться на все действующие в России «поисковики».

«Установленные законом правила в данном направлении нужны и важны, - считает основатель псковского маркетингового агентства Александр Михайлов. - И чем труднее будет их обойти, тем лучше. Инициатива абсолютно правильная и логичная. Как активный пользователь подписных сервисов, очень жду того дня, когда появится возможность легально смотреть абсолютно любой контент, заплатив нужную сумму денег. К счастью, уже сейчас большинство постоянных потребителей онлайн-контента скорее заплатят за фильм или сериал, чем пойдут искать его даром».