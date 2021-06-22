Псковский губернатор: Мы должны ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности

В Псковской области необходимо ужесточить контроль над соблюдением всех мер противовирусной безопасности. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил сегодня, 22 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Псковской области.

В числе «уязвимых точек» глава региона назвал железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом и Москвой. По его словам, если на этапе въезда в регион нет контроля, то все остальные меры теряют свою актуальность. Михаил Ведерников подчеркнул, что речь пока не идёт о новом ужесточении, но надо добиться исполнения действующих регламентов.