Михаил Ведерников: Работающие с детьми должны вакцинироваться или еженедельно делать ПЦР-тест

Работающие с детьми должны либо вакцинироваться, либо предоставлять ПЦР-тест раз в неделю за свой счёт. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил сегодня, 22 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Псковской области. Он связал это с тем, что коронавирус стал более агрессивным в отношении молодых людей.

Глава региона предположил, что это, как и требование обязательной вакцинации 60% медиков, работников образования, торговли, общепита, транспорта, вызовет болезненную реакцию противников вакцинации.

Он отметил, что ему хотелось бы организовать экскурсии в «красную зону» инфекционки, чтобы противники вакцинации смогли своими глазами увидеть ход течения коронавирусной пневмонии. И хотя это невозможно, живой опыт тех, кто прошёл через ковид в его самой опасной форме, должен быть доступен каждому.