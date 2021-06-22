Власти Псковской области хотят ввести обязательную вакцинацию в отдельных отраслях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил обращение главе федерального Роспотребнадзора, Анне Юрьевне Поповой, с просьбой поддержать обязательную вакцинацию 60% штата наиболее уязвимых сфер: медиков, работников образования, торговли, общепита, транспорта и всех сфер, где работа с клиентами осуществляется напрямую. Об этом он заявил сегодня, 22 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Псковской области.

По словам губернатора, специфика Псковской области как приграничного и туристического региона не оставляет другого выбора: как только начинаются вспышки заболевания в Москве и Санкт-Петербурге, Псковская область входит в красную зону риска.