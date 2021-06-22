Михаил Ведерников: Динамика распространения коронавируса в Псковской области выросла на 30%

Динамика распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области в третью неделю июня выросла почти на 30%. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил сегодня, 22 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Псковской области.

По словам главы региона, доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости увеличилась до 13%. Загрузка коечного фонда с начала месяца выросла с 69% до 83%. В результате кислородная станция Псковской областной инфекционной больницы работает на пределе мощности. На её усиление будут направлены 2 миллиона рублей из резервного фонда региона.

Михаил Ведерников высказал мнение, что такие изменения вызваны новыми штаммами коронавирусной инфекции, прежде всего, индийским. Он мутировал, стал более агрессивным, быстрее распространяется и развивается.

Губернатор подчеркнул, что к очагу в ПсковГУ распространение индийского штамма не имеет отношения: его ввозят дачники и туристы.