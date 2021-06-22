Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Динамика распространения коронавируса в Псковской области выросла на 30%

22 июня 2021 года, 15:41

Динамика распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области в третью неделю июня выросла почти на 30%. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил сегодня, 22 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Псковской области.

По словам главы региона, доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости увеличилась до 13%. Загрузка коечного фонда с начала месяца выросла с 69% до 83%. В результате кислородная станция Псковской областной инфекционной больницы работает на пределе мощности. На её усиление будут направлены 2 миллиона рублей из резервного фонда региона.

Михаил Ведерников высказал мнение, что такие изменения вызваны новыми штаммами коронавирусной инфекции, прежде всего, индийским. Он мутировал, стал более агрессивным, быстрее распространяется и развивается. 

Губернатор подчеркнул, что к очагу в ПсковГУ распространение индийского штамма не имеет отношения: его ввозят дачники и туристы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский губернатор: Мы должны ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности
Михаил Ведерников: Работающие с детьми должны вакцинироваться или еженедельно делать ПЦР-тест
Власти Псковской области хотят ввести обязательную вакцинацию в отдельных отраслях
В Госдуму внесён законопроект по борьбе с онлайн-пиратами
Ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» анонсировал Михаил Ведерников
Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне
Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области
Сразу два малыша выпали из окон в Пскове 21 июня
Из-за аномальной жары псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Вера Емельянова: Проживающие в других странах граждане РФ могут вакцинироваться от коронавируса в Псковской области

Общество / Здоровье
22 июня 13:53

Вера Емельянова: Проживающие в других странах граждане РФ могут вакцинироваться от коронавируса в Псковской области
«И те и другие сказали: «Крутое кино»

Общество
22 июня 10:05

«И те и другие сказали: «Крутое кино»

Автор фильма «Ржев. Прививка от войны» рассказал о том, почему важно быть не равнодушными
Вместо моря

Общество
21 июня 14:55

Вместо моря

Базы на берегу Псковского-Чудского озера забронированы до осени