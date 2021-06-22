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Общество / Здоровье

Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области

22 июня 2021 года, 13:46

Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, от этого заболевания уже скончались 446 пациентов.

Всего в Псковской области подтвердилось 38 тыс. 903 случая COVID-19. 75 из них добавились в ковидстатистику 21 июня.

При этом за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса только 39 псковичей. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 33 тыс. 89. 

Ранее губернатор Михаил Ведерников отметил, что динамика распространения коронавируса стремительно увеличивается. При этом много пациентов поступает в медучреждение с тяжелым течением заболевания.

«Пожалуйста, вакцинируйтесь. Это единственный способ победить пандемию», - призвал глава региона. 

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